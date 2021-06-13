Київ виривається в лідери вакцинації: в столиці прищепилася від COVID-19 рекордна кількість людей

У суботу, 12 червня в столичному Центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі було вакциновано рекордну кількість жителів столиці — 3014 чоловік. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, яку цитує сайт Київської міської адміністрації.

Вона нагадала, що вакцинація в Центрі триває вже третій тиждень поспіль.

До того ж минулого тижня потоки бажаючих вакцинуватися розділили на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням.

Також киянам запропонували записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi. me і це нововведення було сприйнято напрочуд позитивно.

«Уже через 5:00 після відкриття записи все вільні слоти були зайняті. На суботу самостійно зареєструвалися близько 1000 осіб», — сказав директор сервісу Helsi Євген Донець.

Нагадаємо, в Україні 12−13 червня працюють більше 30 таких пунктів в 13 областях.

Фото скрін відео YouTube

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