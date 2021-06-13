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Україна

Україна відкриє генконсульство в Техасі

14:57 13 червня 2021
хьюстон

Україна буде ще більше представлена в США. У місті Х'юстон в штаті Техас з'явиться генеральне консульство нашої країни. Рішення про це прийняла посол в США Оксана Маркарова.

Розміститься українське генконсульство в орендованому приміщенні. Договір про це вже підписано.

Представити Україну ще й в південному штаті США було вирішено, оскільки частина майже мільйонної української діаспори в Штатах проживає якраз на півдні. На сьогодні, крім посольства у Вашингтоні, дипломатичні представництва України є також в містах Чикаго, Сан-Франциско і в Нью-Йорку.

Вважається, що вихідці з України в США в основному проживають в штатах Нью-Йорк, Пенсільванії, Каліфорнії, Нью-Джерсі та Іллінойсі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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