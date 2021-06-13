Президент України Володимир Зеленський з нагоди сьомої річниці визволення Маріуполя від російських загарбників заявив, що синьо-жовті прапори мають висіти в кожному кутку нашої країни. Про це він написав у Instagram.

«Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців в місті знову піднято Державний прапор! Мирне небо та синьо-жовті прапори повинні з'явитися в кожному куточку нашої країни. І на Сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо і робимо для цього все можливе», — написав він.

Міністр оборони України Андрій Таран, в свою чергу, привітав українських військових і ветеранів Збройних сил України з річницею визволення міста.

«Наші захисники не дали перетворити розвинене місто з потужною промисловістю в чергову „чорну діру“ окупованих Росією територій. У вкрай складній і невизначеній обстановці початкового етапу агресії Російської Федерації проти нас, ворог діяв підступно і зухвало. Він ховався в житлових кварталах і був готовий проливати кров жителів міста. 13 червня 2014 року українські захисники і маріупольці відбили місто у ворога, проявили не тільки принципову готовність відстоювати суверенітет України, а й здатність цінувати життя власних громадян», — сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також подякував українським військовим, які відстояли Маріуполь.

«Пишаюся нашими діями тоді, пишаюся і дякую кожному, хто доклав свої сили тоді! Спасибі бійцям Нацгвардії, Збройних сил України, окремо бійцям „Азова“, „Дніпра-1“, всім, хто відстояв і кожен день вже сім років захищає наш український Маріуполь! Слава Україні! Героям слава!» — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», днями Верховний Суд України визнав справедливим вирок жителю Донецька за посягання на територіальну цілісність України. Він у 2014 році під час захоплення сепаратистами Маріуполя очолив так званий виконком «ДНР» в місті і незаконно виконував обов'язки мера міста доти, поки українські захисники не звільнили Маріуполь.

Фото: Портал МВС

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