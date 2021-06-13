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Карантин потрібно продовжувати до кінця літа, восени буде нова хвиля захворюваності, — головний санлікар України

10:24 13 червня 2021
Ігор Кузін

В Україні восени може розпочатися нова хвиля епідемії COVID-19. Проте вона ймовірно буде помірнішою. Про це розповів в етері «Сніданку з 1+1» головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Так, за його словами, до кінця літа Міністерство охорони здоров’я планує вакцинувати «принаймні п’ять мільйонів людей». Утім, уникнути чергової хвилі COVID-19 навряд чи вдасться.

«Скоріш за все, що ми стикнемося з черговою хвилею COVID-19, яка буде восени. Оскільки ГРВІ переважно з’являються наприкінці осені — на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною — не такою, як восени минулого року. За рахунок того, що вже є частина людей, які перехворіли, і частина людей, які вакциновані. Принаймні ті, які вакциновані, за рахунок захисної дії вакцини не будуть підлягати госпіталізації, або ж захворювання протікатиме в більш легкій формі», — розповів санлікар.

Він також підтримав ідею щодо продовження карантину до кінця літа.

«Звичайно, треба продовжувати. Однак дійсно ми його зараз коректуємо. Ситуація зараз є відносно стабільною. І це дуже добрий знак. Багато країн пом’якшують свої карантинні обмеження, однак жодна країна не знімає їх повністю», — заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, такі карантинні вимоги, як масковий режим та соціальна дистанція, повинні наразі залишатися.

«Принаймні, в нас буде залишатися масковий режим у закритих приміщеннях. У нас буде залишатися соціальна дистанція, навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані», — наголосив Кузін.

Як писали «ФАКТИ», в Україні за минулу добу зафіксували 857 нових випадків COVID-19. 33 людини померли.

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