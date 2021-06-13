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В Україні за добу виявили менше тисячі хворих ковідом

9:37 13 червня 2021
Коронавірус

В Україні триває епідемія COVID-19 і за минулу добу зафіксували 857 нових випадків COVID-19, 33 людини померли. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Серед 857 заражених — 37 дітей і 17 медпрацівників. За минулу добу було госпіталізовано 684 хворих, одужали — тисячу шістсот п'ятьдесят дві людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано в Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

За добу 12 червня протестовано методом ПЛР — 17138 осіб, методом ІФА — 4226 осіб, експрес-тестами — 9893 людини.

Також у МОЗ повідомили, що 34 870 осіб було щеплено проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 28 384 особи, повністю імунізовано — 6 486 осіб.

Станом на 13 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 683 456 осіб. З початку кампанії вакцинації щеплено 1 459 376 осіб, з них повністю імунізовано і отримали 2 дози — 236 906 осіб.

Як писали «ФАКТИ», протягом цих вихідних, 12−13 червня, в Україні будуть працювати більше 30 центрів масової вакцинації проти ковіда в 13 областях.

Ілюстративне фото із Pixabay

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