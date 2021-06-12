У Харкові СБУ жорстко «привітала» консульство РФ з Днем Росії

У Харкові біля консульства Росії з'явилися багатозначні бігборди про подвиг захисників Донецького аеропорту. Фото бігбордів наводить Telegram-канал Харків 1654. Як свідчить текст на плакаті, в Донецькому аеропорту українські захисники стримували фашистів 242 дні.

Судячи з емблеми на плакаті, автором композиції стала контррозвідка СБУ. А поява бігбордів була приурочена до Дня Росії 12 червня.

Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту розпочалася 26 травня 2014 року. У боях брали участь спецназ 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90 окремого аеромобільного та 74 окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1» і Добровольчого українського корпусу. Вважається, що оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні до 22 січня 2015 року. До того моменту були знищені обидва термінали аеропорту, диспетчерська вишка і всі об'єкти, які можна було б використовувати як опорний пункт оборони.

16 січня в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

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