«Доведеться цей проект забути»: окупанти змирилися з провалом ідеї видобутку прісної води з Азовського моря

Мінералізація води, розташованої під Азовським морем, може бути занадто висока, і її доведеться очищати перед подачею в водопровідну мережу. Про це заявив глава російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, проти якого в Україні ведеться слідство, повідомляє Кримінформ.

«Там вона (вода під Азовським морем. — Авт.) якась є… Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Справа в тому, що, швидше за все, вона має… кількість твердих частинок з перевищенням норми і всього іншого — мінералізація висока. А з високою мінералізацією яка користь? Це очищати треба. Очистити на добу мільйон кубометрів або два — це нереально. У такій ситуації доведеться цей проект забути і ставити дві опріснювальні установки у Фрунзе (селище в Сакському районі Криму. — Авт.) та в Ялті — це єдиний вихід з положення. Іншого взагалі немає», — сказав він.

За словами Аксьонова, Бештерек-Зуйський водозабір — це останнє розвідане місце зі зрозумілим дебетом води.

«Інших родовищ в зоні Сімферополя, які перспективно могли б бути розроблені і дати пристойний обсяг води в мережу, немає. Науці, принаймні сьогодні, про це невідомо», — наголосив він.

Раніше окупанти планували в середині літа почати буріння свердловин з видобутку прісної води з-під Азовського моря. Ідею добувати прісну воду з-під Азовського моря озвучив президент Росії Володимир Путін на підсумковій прес-конференції в кінці 2020 року.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Росії в черговий раз спробували покласти відповідальність за нестачу води на окупованому півострові на владу України. Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС РФ Ілля Тимохов заявив, що водна блокада півострова може привести до чергової гуманітарної катастрофи з важкопередбачуваними наслідками.

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