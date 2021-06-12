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Кирилівка, Затока, Скадовськ: як відпочивається туристам на пляжах популярних курортів

16:59 12 червня 2021
курорт море

Після приходу в Україну атмосферного фронту найближчими днями зіпсується погода і на популярних морських курортах. В Одесі і Одеській області як мінімум до 17 червня очікуються дощі з грозами і сильним вітром. Поїздку в Одесу або Затоку, якщо за мету ставиться саме пляжний відпочинок і купання в морі, краще відкласти.

У Миколаївській області, на курортах Коблево і Рибаковки також не найкращий період для відпочиваючих. Період з дощами і грозами затягнеться як мінімум на тиждень.

У Херсонській області крім дощів є також імовірність граду і шквального вітру. У нічний час похолоднішає до + 13−15 градусів.

В Запорізькій області в популярних у туристів Кирилівці та Бердянську буде тепло до +25 градусів, але з грозами мінімум до 17 червня.

Як почувають себе відпочиваючі на південних курортах Чорного і Азовського морів, можна спостерігати завдяки веб-камерам.

Одеса


Затока


Коблево

Також онлайн можна стежити за ситуацією на пляжах в Скадовську, Кирилівці, Бердянську, Залізному Порту. На всіх веб-камерах можна бачити, що погода суттєво «прорідила» потік туристів, що прагнуть до моря.

У новому туристичному сезоні відпочивальників чекає підвищений курортний збір і в цілому підвищення цін на житло. Ті, хто вже приїхав до моря, скаржаться, що купальний сезон так і не розпочався. На додачу до всього туристи переживають, що море брудне через відсутність очищення стоків.

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