26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Закон про кредити для жителів зони АТО / ООС: хто може не платити пеню та штрафи

14:49 12 червня 2021
Закон про кредити для жителів зони АТО / ООС: хто може не платити пеню та штрафи

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує заборону нараховувати штрафи та пені за новими кредитами для громадян зони АТО / ООС, які вони брали після 1 травня 2021 року. Про це повідомили в Офісі президента.

Положення документа застосовуються до договорів, укладених після 1 травня, або в яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків й штрафів.

При цьому українці, які проживають у зоні проведення АТО / ООС та мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, й надалі можуть не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості.

Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, які оформлені після травня 2021 під заставу нерухомості, що належить громадянам та представникам малого та середнього бізнесу, розташованого в зоні проведення АТО / ООС.

В силі залишиться заборона виселяти громадян з житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об'єкт іпотеки.

В ОП відзначили, що це гарантує збереження прав людей, у яких складне фінансове становище через проведення АТО / ООС.

При цьому закон повинен спростити доступ громадян, які володіють нерухомістю у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування на рівних умовах з усіма громадянами України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів, який викликав масу суперечок у суспільстві.

фото https://www.president.gov.ua/

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.