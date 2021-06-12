Закон про кредити для жителів зони АТО / ООС: хто може не платити пеню та штрафи

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує заборону нараховувати штрафи та пені за новими кредитами для громадян зони АТО / ООС, які вони брали після 1 травня 2021 року. Про це повідомили в Офісі президента.



Положення документа застосовуються до договорів, укладених після 1 травня, або в яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків й штрафів.



При цьому українці, які проживають у зоні проведення АТО / ООС та мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, й надалі можуть не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості.



Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, які оформлені після травня 2021 під заставу нерухомості, що належить громадянам та представникам малого та середнього бізнесу, розташованого в зоні проведення АТО / ООС.



В силі залишиться заборона виселяти громадян з житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об'єкт іпотеки.



В ОП відзначили, що це гарантує збереження прав людей, у яких складне фінансове становище через проведення АТО / ООС.

При цьому закон повинен спростити доступ громадян, які володіють нерухомістю у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування на рівних умовах з усіма громадянами України.



Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів, який викликав масу суперечок у суспільстві.



фото https://www.president.gov.ua/

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