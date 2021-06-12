«Китай заснував лапшу»: ТОП-10 «перлів» випускників на ЗНО з української мови

Перевірка відповідей зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, яке пройшло 1 червня, показала досить невтішну картину з інтелектуальним розвитком середньостатистичного учасника ЗНО. Про це йдеться на сторінці освітнього сайту «Моє Пташеня».

Тема для власного висловлювання на ЗНО була «Як стереотипи впливають на життя людей».

Перевіряючі з'ясували, що близько 20% випускників не розуміють, що таке стереотип, хоча в завданні були наведені приклади.

У роботах були такі фрази: «Стереотип — це зла й погана людина» або «Я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається».

Як приклади наведені такі висловлювання: «Китай заснував локшину», «Борщ передається з покоління в покоління», «Я зараз візьму людство й поїду на мотоциклі». «Негативні стереотипи роблять мітинги», «Стереотипи — це настільки тонке поняття, що краще про нього забути», «Стереотипи з'їдають народ зсередини» і інші.

Викладач української мови Людмила Коткова на своїй сторінці в Facebook призвела величезний перелік відповідей учасників ЗНО на цю тему.

Ось деякі з них:

«Політики, які сидять на м’яких стільцях Верховної Ради України, випускають закони, які псують життя народу, або нічого не роблячи заробляють зелені франкліни. І мене ця ситуація відкидає в глибоке озеро розпачу».

«Вареники не всі люблять, але без вареників ніякого свята немає і не буде. На закінчення скажу: зараз напишу ЗНО і поїду їсти мамин борщ. Поки писав, аж їсти захотів. Дякую!»

«Бабуся звикла жити в селі й доглядати худобу, через що в неї з’явився стереотип, що всі мають мати вдома хоча би курей. Ми намагалися показати їй більш сучасні сім’ї, але це не змусило бабусю Олену передумати. Тепер ми страждаємо через курей, яких потрібно купляти кожного літа».

«На мою думку, є негативні стереотипи. Із-за них з’являється багато міфів та неправдивої інформації. Наприклад, те, що чоловіки повинні платити за жінку в кафе чи ресторанах».

«Стереотипи — це якась дурня, їх не існує».

А викладач Ольга Крижанівська зазначила, що ті учасники ЗНО, які вибрали тести з української мови та літератури, а не тільки з мови, набагато краще впоралися із завданням. Їх роботи більше розлогі й грамотні. У них наведені приклади з літератури. Речення побудовані логічно, наведені вагомі аргументи.

За її словами, у багатьох роботах українська мова справді літературна без русизмів та суржику. При цьому Крижанівська зазначила, що перевіряла роботи учнів Дніпропетровської області.

Відзначимо, в прикладах з робіт ЗНО збережені орфографія і пунктуація авторів.

Нагадаємо, ЗНО в цьому році закінчується 15 червня тестом з географії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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