Не можна лаятись та брехати: прикмети та заборони 12 червня

12 червня за народним календарем святкують Ісаакія-змійовика або Ісакіїв день. Покровителем цього дня вважається преподобний Ісаакій Сповідник, якого високо шанують православні віруючі.

У давнину вважалося, що всі змії 12 червня виповзають на землю з печер і нір, куди ховалися минулої осені з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити, адже кожного зустрічного готові жалити без милосердя. Люди, народжені в цей день, можуть зцілювати від зміїних укусів, вважали наші предки.

Також вважалося, що якщо в цей день вкусить змія, то не врятує жодна протиотрута. Поганою прикметою було також і вбивство плазунів в цей день. Це могло призвести до невдач та хвороб.

Стародавні люди вірили, що якщо павуки в цей день плетуть багато павутини, то погода незабаром зміниться.

У цей день не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.

Як писали «ФАКТИ», в 2021 році День Святої Трійці християни православного обряду відзначатимуть у неділю, 20 червня. У народі цей день ще називають Зеленими святами або П'ятидесятницею.

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