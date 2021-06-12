26.93 / 27.13 32.65 / 33.04
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не можна лаятись та брехати: прикмети та заборони 12 червня

11:07 12 червня 2021
Ісаакій Далматський

12 червня за народним календарем святкують Ісаакія-змійовика або Ісакіїв день. Покровителем цього дня вважається преподобний Ісаакій Сповідник, якого високо шанують православні віруючі.

У давнину вважалося, що всі змії 12 червня виповзають на землю з печер і нір, куди ховалися минулої осені з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити, адже кожного зустрічного готові жалити без милосердя. Люди, народжені в цей день, можуть зцілювати від зміїних укусів, вважали наші предки.

Також вважалося, що якщо в цей день вкусить змія, то не врятує жодна протиотрута. Поганою прикметою було також і вбивство плазунів в цей день. Це могло призвести до невдач та хвороб.

Стародавні люди вірили, що якщо павуки в цей день плетуть багато павутини, то погода незабаром зміниться.

У цей день не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.

Як писали «ФАКТИ», в 2021 році День Святої Трійці християни православного обряду відзначатимуть у неділю, 20 червня. У народі цей день ще називають Зеленими святами або П'ятидесятницею.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Залівако

«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.