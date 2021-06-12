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Україна

У МЗС назвали дві умови для переходу до «політики мирного співіснування» з Росією

9:21 12 червня 2021
Кулеба

Україна й Росія можуть у майбутньому відновити нормальні добросусідські відносини. Про це в ефірі «Україна 24» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, перша з умов — це деокупація українських територій, які захопила Росія та підконтрольні їй бойовики.

«Я вважаю, що ми повинні бути оптимістами й вірити, що відносини між Україною й Росією нормалізуються. Я знаю навіть, коли це станеться. Це станеться, коли Росія деокупує наші території», — сказав Кулеба.

Друга умова — російська влада повинна покаятися за агресію щодо України. Міністр вважає, що при Путіні цього не станеться, а новий лідер Росії «схилить голову перед пам'ятником жертвам війни Росії проти України».

Кулеба навів приклад Німеччини та Франції.

«Це був досвід Німеччини та Франції. Це були дві нації, які ненавиділи й знищували один одного в Європі. Але вони пройшли цей шлях», — сказав міністр.

Нагадаємо, під час цього ефіру Кулеба назвав дату першої особистої зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

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