«Довгі вихідні» у червні: скільки й коли будуть відпочивати українці
Через тиждень, 20 червня, християни православного обряду відзначатимуть свято Трійці.
Свято щорічно відзначається у неділю, на п'ятдесятий день після Великодня. За українським законодавством вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день — 21 червня.
Українці будуть відпочивати три дні поспіль: 19, 20 та 21 червня.
Теж стосується і Дня Конституції, який традиційно відзначається 28 червня. В цьому році це понеділок. Тому в кінці місяця українці матимуть три вихідних — 26, 27 та 28 червня.
Детально про традиції святкування Трійці та історії свята в матеріалі «ФАКТІВ».
Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували православний календар на кожен день червня.
Фото: https://ua.depositphotos.com326
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