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Україна

«Довгі вихідні» у червні: скільки й коли будуть відпочивати українці

8:53 12 червня 2021
літо

Через тиждень, 20 червня, християни православного обряду відзначатимуть свято Трійці.

Свято щорічно відзначається у неділю, на п'ятдесятий день після Великодня. За українським законодавством вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день — 21 червня.

Українці будуть відпочивати три дні поспіль: 19, 20 та 21 червня.

Теж стосується і Дня Конституції, який традиційно відзначається 28 червня. В цьому році це понеділок. Тому в кінці місяця українці матимуть три вихідних — 26, 27 та 28 червня.

Детально про традиції святкування Трійці та історії свята в матеріалі «ФАКТІВ».

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували православний календар на кожен день червня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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