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Україна

Пентагон затвердив допомогу Україні на 150 млн доларів, — Зеленський

8:05 12 червня 2021
Пентагон

Напередодні зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна Міноборони США ухвалило рішення надати Україні другий транш військової допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, зазначивши, що це важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України.

«Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон ухвалив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України та збереження життів наших вояків», — написав президент.

Гроші будуть виділені в рамках федеральної програми «Ініціатива допомоги з безпеки України».

Це додаткові кошти до пакету в 125 млн доларів, про який йшла мова на початку цього року.

Нагадаємо, у грудні 2020 Конгрес США підтримав проект військового бюджету на 2021 фінансовий рік, в рамках якого погоджено надання Україні 250 млн доларів військової допомоги.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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