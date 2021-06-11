Зустріч Зеленського та Байдена: в МЗС анонсували візит на кінець липня

Перша особиста зустріч президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня. Такі терміни міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив в ефірі «Україна 24».

«Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів», — заявив він.

За його словами, в США у Зеленського будуть заплановані і інші заходи, оскільки це буде офіційний повноцінний візит.

«Ми дуже ретельно готуємо цей візит, ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми і домовленостями», — анонсував Кулеба.

Відзначимо, що зараз у Джо Байдена готуються до його зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка запланована на 16 червня. А 8 червня відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом, в ході якої президента України і запросили в США .

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