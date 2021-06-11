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Україна

«Виглядає як шантаж»: представник Зеленського відреагував на демарш прихильників Тупицького в Конституційному суді

21:09 11 червня 2021
Федір Веніславський

Представник Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський назвав шантажем демарш суддів-соратників Олександра Тупицького, які зажадали спочатку вирішити питання щодо його статусу, а тільки потім затверджувати порядок денний. Про це Веніславський сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а тільки потім затверджувати порядок денний — то це вже дійсно виглядає як якийсь шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького», — сказав Веніславський.

Однак він вважає, що КСУ повернеться до нормальної роботи вже на наступному тижні.

Нагадаємо, 13 травня в будинку Олександра Тупицького проводили обшук. За його словами, правоохоронці вилучили патрони до зареєстрованого мисливського карабіну, жорсткий диск зі старого комп'ютера і старий телефон дружини судді, в якому не було сім-карти. На сьогодні обвинувальний акт по ч.2 ст 384 і ст. 386 Кримінального кодексу України (кримінальні правопорушення, вчинені проти правосуддя) вже направили до Подільського райсуду Києва.

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