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Сава Лібкін судиться з прокуратурою за будівлю ресторану

20:16 11 червня 2021
Сава Лібкін судиться з прокуратурою за будівлю ресторану

У відомого одеського ресторатора Сави Лібкіна намагаються відібрати будівлю ресторану «Дача» — позов Госпсуд Одеської області з вимогою визнати недійсним договір купівлі-продажу від 2018 року подала Одеська обласна прокуратура в інтересах Міністерства охорони здоров'я і Міністерства культури.

Відповідачами у справі виступають регіональне управління Фонду держмайна в Одеській області і компанія «Драйв-Ін», що належить Лібкіну.

Спірна будівля знаходиться на території санаторію ім. Чкалова.

Підготовче засідання у справі призначено на 14 червня.

Сам Лібкін вважає позов «тиском на бізнес» і публікує в соцмережі фото будівлі в тому вигляді, в якому вона йому дісталася.

«Все реставраційні роботи в будівлі виконані приватним власником без державних коштів», — написав Лібкін, висловивши думку, що термін позовної давності у справі закінчився ще в березні 2019 року, і що ресторан робить більше для популяризації архітектурної та гастрономічної культури Одеси, ніж всі прокуратури разом взяті.

Нагадаємо, в квітні 2021 року ресторатор одружився на киянці — продюсеру Марині Маричевій.

Фото Facebook Сави Лібкіна

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