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Держзрада та окупація Криму: Україна завершила розслідування щодо 8 ексвисокопосадовців автономії

19:37 11 червня 2021
Офіс Генерального прокурора України

Офіс Генерального прокурора України заявив про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому стосовно 8 колишніх високопоставлених осіб АР Крим. Всім їм інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду і створення злочинної організації.

Імен у Ірини Венедиктової не називають, відомо лише, що в справі фігурують так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов, а також колишній прокурор Генеральної прокуратури України, в подальшому прокурор т. зв «Республіки Крим» Наталія Поклонська, мер Севастополя, екс-начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України в АР Крим (у подальшому — «міністр» внутрішніх справ т. зв «Республіки Крим»), начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби (у подальшому — начальник Прикордонної служби т. зв «Республіки Крим»), колишній депутат Верховної Ради АР Крим (у подальшому — перший заступник голови Радміну т. зв «Республіки Крим») і колишній начальник управління СБУ в Севастополі (подальшому — начальник ФСБ по т. зв «Республіці Крим»).

За версією слідства, всі ці чиновники окупаційної адміністрації РФ протягом лютого-березня 2014 року створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України, а також брали участь в ній і сприяли окупації півострова.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

За результатами спеціального попереднього розслідування матеріали кримінальної виробництва будуть відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, після чого обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, в травні Конгрес США схвалив закон про невизнання анексії Криму, а секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Німеччина і Франція повинні нести хоча б часткову відповідальність за анексію.

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