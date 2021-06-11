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Україна

У зоні ООС загинув український військовий

19:04 11 червня 2021
У зоні ООС загинув український військовий

На Приазов'ї, недалеко від населеного пункту Водяне, 11 червня, боєць ООС отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям і стало наслідком віроломного обстрілу позицій українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Ім'я загиблого поки не названо.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК вже повідомила СММ ОБСЄ, повідомляє в Facebook Оперативно-тактична угруповання «Схід».

«Дії російських окупантів підтверджують те, що вони цілеспрямовано порушують режим припинення вогню і не бажають дотримуватися існуючих домовленостей про його припинення», — констатують військові.

Нагадаємо, напередодні в ООС загинула військова із Закарпаття.

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