У зоні ООС загинув український військовий
На Приазов'ї, недалеко від населеного пункту Водяне, 11 червня, боєць ООС отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям і стало наслідком віроломного обстрілу позицій українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Ім'я загиблого поки не названо.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК вже повідомила СММ ОБСЄ, повідомляє в Facebook Оперативно-тактична угруповання «Схід».
«Дії російських окупантів підтверджують те, що вони цілеспрямовано порушують режим припинення вогню і не бажають дотримуватися існуючих домовленостей про його припинення», — констатують військові.
Нагадаємо, напередодні в ООС загинула військова із Закарпаття.113
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