Перегляд пенсій військовим: в Мінсоцполітики розробили чотири варіанти підвищення

Уряд Дениса Шмигаль розглядає відразу чотири варіанти підвищення пенсій військовослужбовцям. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная, зазначивши, що всі варіанти є надзвичайно затратними — до 60 млрд гривень.

Перегляду пенсій сьогодні потребують як мінімум, півмільйона колишніх військових.

«Якби не скасували індексацію у 2017 році, військовослужбовці вже отримували б на 30% більше», — поскаржилася міністр.

Вона констатувала, що вже сьогодні у військових, які вийшли на пенсію після 1 березня 2018 року, розмір виплат майже вдвічі вищий, ніж у тих, хто вийшов на пенсію до цієї дати. Цю несправедливість і планується усунути.

Раніше експерт пояснив, чому пенсії в Україні не будуть зростати найближчим часом, а також відповів на запитання, чи не припинять виплачувати пенсії через дефіцит Пенсійного фонду, який вже позичає гроші.

А з червня 2021 року стартував перерахунок пенсій тим громадянам, хто оформив виплати до 1 березня 2019 року, але продовжує працювати.

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