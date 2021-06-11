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Україна

На саміті НАТО буде піднято питання співпраці з Україною, — Столтенберг

17:44 11 червня 2021
На саміті НАТО буде піднято питання співпраці з Україною,&nbsp;— Столтенберг

Саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, підніме питання протидії Росії і Китаю, задекларувавши підтримку країн-партнерів — України і Грузії. Про це на брифінгу заявив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

«Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів — України і Грузії», — сказав він.

Також країни НАТО планують заявити про створення центру нових технологій і підтвердити «прихильність збільшенню військових витрат».

Відзначимо, що в п'ятницю, 11 червня, в графстві Корнуолл стартує і саміт «Великої сімки» (G7).

А Володимир Путін знову лякає росіян розширенням НАТО на схід і вступом України до Альянсу, намагаючись показати світу, що Україна — це сфера впливу та інтересів Росії.

Фото з Pixabay

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