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Україна

Реформа держуправління: чиновників чекають скорочення і перегляд зарплат

16:50 11 червня 2021
Чиновник

В Україні планують на 10 відсотків скоротити чисельність чиновників, які працюють у центральних органах виконавчої влади та в їхніх територіальних підрозділах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, додавши, що паралельно готується проект закону про реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікацій посад.

«Це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивними принципам», — вважає прем'єр.

Денис Шмигаль назвав центральні органи влади, де у першу чергу впроваджуватимуть нову фінансову модель — секретаріат Кабміну, Мінфін, Мініціфра та Нацагентство у справах держслужби.

Нагадаємо, що раніше прем'єр заявляв, що наша країна запровадить середньострокове бюджетне планування, анонсувавши, що найближчими роками курс долара «у коридорі 28−29 гривень».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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