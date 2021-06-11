Призначати пенсії будуть по-новому: що зміниться у зв'язку з впровадженням електронних трудових книжок

В Україні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який стосується як молоді, так і людей пенсійного віку. Цим документом передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру повинні внести інформацію з паперових трудових книжок. Але українців у першу чергу хвилює, як саме інформація з паперових трудових книжок буде переноситися до електронного реєстру. Адже тепер на основі цих даних призначення пенсії буде проводитися через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

«Порядок ведення реєстру буде визначатися Кабінетом Міністрів України, і цей же вищий орган виконавчої влади повинен розробити та затвердити відповідні нормативно-правові акти, — розповіла «ФАКТАМ» експерт з трудового права кандидат юридичних наук, доцент Світлана Кожушко. — Разом з тим в прикінцевих та перехідних положеннях закону регламентовано, що включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності цим законом на підставі інформації, наданої страхувальником або застрахованою особою в порядку і в терміни, встановлені Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики.

Крім того, роботодавець на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, яка зберігається у працівника, записи про прийом на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. Таким чином, інформація буде вноситися як роботодавцем, так і застрахованою особою.

Зміни та уточнення до електронної бази даних (про прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікову картку платника податків, дату народження, місце народження, громадянство, освіту і таке інше) вносяться за заявою застрахованої особи у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Як це буде працювати в реальності, подивимося. На сьогоднішній день не в усіх громадян є можливість електронної комунікації з виконавчими органами.

Крім того, законом передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Це означає, що страховий стаж обчислюється і буде обчислюватися за даними, що містяться у Державному реєстрі застрахованих осіб (стаття 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»), а за періоди до 1 січня 2004 року інформація, що не внесена до реєстру, буде враховуватися у порядку, передбаченому законодавством, що діяло раніше.

Для цього кожній застрахованій особі необхідно буде створити особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі — ПФУ. — Авт.). Звернення громадян за призначенням або перерахунком пенсії буде здійснюватися шляхом подачі заяви та інших документів, необхідних для призначення або перерахунку пенсії, до територіального органу ПФУ або до уповноваженого ним органу. Передбачається, що призначення або перерахунок пенсій буде здійснюватися або за зверненням самої особи, або автоматично за принципом «одне відвідування» — у випадках, передбачених чинним законодавством. Законом передбачені випадки автоматичного призначення пенсії за віком.

Слід звернути увагу на такий аспект, що за умов відсутності в системі персоніфікованого обліку відомостей про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган ПФУ інформує застраховану особу, зокрема через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ, про відсутність такої інформації та необхідність її подання. Якщо документи про страховий стаж не надані протягом трьох місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, то буде вважатися, що людина виявила бажання отримувати пенсію з більш пізнього віку", — зазначила Світлана Кожушко.

До речі, іноді виникають ситуації, коли трудова книжка загублена або певні періоди трудової діяльності людини у ній не зафіксовані. «ФАКТИ» детально розповідали, як можна підтвердити свій стаж, не маючи паперової трудової книжки. Для цього постановою уряду затверджено особливий порядок.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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