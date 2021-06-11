На Чернігівщині селяни звинуватили у махінаціях фірму, яку пов’язують з агрохолдингом «Кернел», — ЗМІ

У боротьбі за земельний банк СП «АГРОДІМ», яке пов’язують з родиною загиблого рік тому депутата ВР Валерія Давиденка, в хід ідуть сумнівні методи. Так, 10 червня жителям села Голінка Бахмацького району Чернігівської області запропонували розірвати договори оренди земельних паїв з СП «АГРОДІМ» і підписати — з компанією «Агродім.» (Агродім-крапка), повідомляє агенція УНН.

«З цією метою до села в супроводі охорони прибула делегація в складі кількох осіб. Селян пропозиція стривожила, адже до Голінки докотились чутки, що такі договори вже підписали десятки людей з інших населених пунктів району. Людей стимулювали до зміни угод обіцянками збільшення виплат», — йдеться у повідомленні.

За словами автора, власники паїв Голінки відмовились від пропозиції, запідозрили приїжджих у намірі вкрасти їх землю та повідомили їм про виклик поліції. Після цього візитери залишили село.

«Більшість людей в Голінці здають в оренду свою землю СП „АГРОДІМ“ — одному з провідних сільськогосподарських підприємств Чернігівської області. Воно господарює на 15 тис. гектарів орендованої землі. У 2019 році між СП „АГРОДІМ“ та холдингом Андрія Веревського „Кернел“ було укладено низку угод про забезпечену позику. В межах домовленості, 76% прав власності на СП „АГРОДІМ“, яке на той момент на 100% належало матері Валерія Давиденка Валентині Миколаївні, було тимчасово передано структурам та особам, пов’язаним з „Кернел“. Передбачалось, що після завершення дії угоди про позику відбудеться зворотний викуп корпоративних прав», — повідомляє УНН.

Передбачені угодами виплати на користь Валентини Давиденко за тимчасову втрату прав власності здійснені не були. Натомість після смерті Валерія Давиденка «Кернел» призначив нове керівництво СП «АГРОДІМ» і привласнив прибутки від урожаю, зібраного підприємством у 2020 році. Оціночна вартість урожаю-2020 — 25−32 тис. доларів.

Вдова Валерія Давиденка, Людмила, публічно заявила, що «Кернел» здійснює спробу рейдерського захоплення СП «АГРОДІМ».

«Наразі в Господарському суді Чернігівської області розглядаються позови про витребування належної Валентині Давиденко частки у статутному капіталі ТОВ СП „АГРОДІМ“ у розмірі 76%», — повідомили в УНН.

ТОВ «Агродім.» (Агродім-крапка) було створене 24 травня 2021 року. Підприємство зареєстроване за тією ж адресою, що й «АГРОДІМ».

«Обидві компанії очолює Олександр Рубан, який нібито причетний до структур, афілійованих з «Кернел». Статутний капітал «Агродім.» — 10 тис. грн, що в сотні разів менше статутного капіталу СП «АГРОДІМ», — зазначається у публікації.

Людмила Давиденко заявила, що «Агродім-крапка» створена з метою перехоплення банку землі СП «АГРОДІМ» та назвала такі дії рейдерством, а також звернулась з відкритим листом до президента Зеленського та секретаря РНБО Данилова.

Давиденко закликає РНБО запровадити санкції проти корпорації «Кернел» та її головного акціонера.

Також Давиденко попередила власників паїв, що підписання угоди з новою юридичною особою створює ризики втрати права розпоряджатись землею на тривалий час і навіть — ризики втрати самого права власності на землю.

Фото: https://ua.depositphotos.com/



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