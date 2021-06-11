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Україна

У нас багато зради: ветеран АТО розповів, як хтось зі своїх «здав» його бойовикам

13:36 11 червня 2021
Іван Дєєв

Ветеран АТО Іван Дєєв розповів, як потрапив у полон до бойовиків після ліквідації «міністра народної міліції ЛНР». Інтерв'ю з ним показали в ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Іван Дєєв 1,5 року перебував в полоні у бойовиків «ЛНР», які щодня піддавали його тортурам. Він розповів, що його останнім завданням була ліквідація «міністра народної міліції». Вона була проведена успішно, але вже через три години бойовики захопили його напарника, майора, тому що його хтось «здав». За словами ветерана, такі зради траплялися часто.

Раніше повідомлялося, що двоє колишніх бойовиків підозрюються в жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.

Фото: скріншот відео

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