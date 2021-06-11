У Кирилівці збільшили туристичний збір: скільки доведеться платити відпочиваючим

У курортній Кирилівці, на пляжі якої нещодавно виявили міни, місцева влада підвищила ставки туристичного збору. Про це повідомляє місцева селищна рада.

Збільшення пов'язане з ростом мінімальної заробітної плати. Вона зараз становить 6000 грн, а розмір збору — 0,12% від неї, тобто 7 грн 20 коп. з людини на добу. Збір буде сплачуватися жителями Кирилівки та власниками баз відпочинку. Оплачувати збір туристи можуть і самостійно. Це стосується, всіх, хто розміщується в готелях, кемпінгах, хостелах, будинках відпочинку, мотелях, гуртожитках для приїжджих, на туристичних базах, в таборах для відпочинку та пансіонатах.

Туристичний збір не входить у вартість путівки. Але за його несплату для туристів передбачено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, що дорівнює 850 грн.

Нагадаємо, відпочиваючі порівняли ціни на відпочинок в Кирилівці та Туреччини.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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