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Названо ім'я молодої дівчини-лейтенанта, яка загинула в зоні ООС

19:02 10 червня 2021
Названо ім&#39;я молодої дівчини-лейтенанта, яка загинула в зоні ООС

На Донбасі 9 червня при виконанні службових обов'язків в районі ООС загинула лейтенант Карина Шемчук — військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади із Закарпаття. Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської облради Олексій Петров.

Він опублікував фото військовослужбовця, яка народилася 15 лютого 1999 року.

«При виконанні службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади лейтенант Карина Шемчук», — написав чиновник.

Нагадаємо, 8 червня в реанімаційному відділенні лікарні ім. Мечникова в Дніпрі помер старший солдат 1-ї окремої Сіверської танкової бригади Віктор Лаптінов. Чоловік помер після отриманих тяжких травм в результаті ДТП.

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