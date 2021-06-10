Щорічно трансплантації органів потребують тисячі українців. До недавнього часу подібні операції були доступні лише за кордоном. Однак у квітні 2019 року Україна поповнила ряди країн, які можуть проводити операції такої складності. Це стало можливо завдяки Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму телеграм-каналі.

«У 2019-му, вперше за 15 років, в Ковелі була проведена операція з трансплантації серця. З 1 січня 2021 року почала свою роботу Єдина державна інформаційна система трансплантації органів і тканин (ЕДІСТ), що зіставляє списки пацієнтів, які очікують, і донорські органи», — написав Гетьманцев.

За його словами, хоча в Україні такі операції приблизно в 5 разів дешевші, ніж за кордоном, їх вартість все ж залишається непідйомною для багатьох пацієнтів: «Наприклад, ціна за пересадку серця в Україні доходить до 609 тисяч гривень».

Щоб зробити подібні операції доступнішими, фінансовий комітет Верховної Ради на чолі з нардепом Даниломом Гетьманцевим подав законопроєкт № 5610, який передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині.

«Зараз ми зробили ще один крок до здешевлення трансплантології в Україні. Сподіваюся, що даний законопроєкт стане черговим етапом на шляху набуття Україною трансплантаційної незалежності, яка в перспективі забезпечить всебічну реалізацію конституційного права людини на життя та охорону здоров'я», — зазначив голова фінкомітету.

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter