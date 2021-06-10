В Україні відкривають нові центри масової вакцинації: де можна зробити щеплення проти коронавирусу у вихідні

Якщо раніше центри масової вакцинації проти ковіду у якості пілотного проекту відкривали у Києві, Одесі та Львові, то вже наступними вихідними, 12−13 червня, працюватимуть понад 30 таких пунктів у 13 областях України.

Як повідомляють у Центрі громадського здров'я, у суботу та неділю українці можуть зробити щеплення:

у Львівській області — 8 центрів. З них 3 — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області — 7 центрів. З них 4 — в Одесі, по одному у Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області — 5 центрів. По одному у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області — 3 центри у Херсоні;

у Чернівецькій області — 2 центри у Чернівцях;

у Київській області — 2 центри у Броварах і Білій Церкві;

у Києві — 1 центр;

у Тернопільській області — 1 центр у Тернополі;

у Рівненській області — 1 центр у Рівному;

у Дніпропетровській області — 1 центр у Дніпрі;

у Хмельницькій області — 1 центр у Хмельницькому;

у Житомирській області — 1 центр у Житомирі;

у Черкаській області — 1 центр у Черкасах;

у Донецькій області — 1 центр у Маріуполі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

У ЦГЗ нагадують, що вакцинуватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ.

«Вакцинуватися зможуть як ті, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є у листі очікування. Пріоритет надається людям старшого віку. Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є у наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech», — додали у Центрі громадського здоров'я.

Раніше у МОЗ повідомляли, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Криму і Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Десять пунктів для щеплення знаходяться у Донецькій, Луганській і Херсонській областях поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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