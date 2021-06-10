Українцям розповіли, з якими «ковіднимі» документами можна їхати через кордон

В Україні, де за необхідності для поїздки за кордон можна оформити Міжнародні свідоцтва про вакцинацію тими, хто повністю імунізувався проти COVID-19, нагадали громадянам про те, як повинні бути оформлені документи і якими препаратами мають щепитися люди.

«Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19 повинен містити повне ім'я та прізвище, дату народження, стать, громадянство і підпис пацієнта, номер документу, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код або інший); назву вакцини з даними про виробника і серію, дату щеплення; назву захворювання, підпис та печатку лікаря, який безпосередньо проводив вакцинацію», — відзначають у МВС і додають, що вакцина повинна бути включена ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

«Зауважимо, що останніми днями у пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною „Супутник V“. Відзначаємо, що такий документ не дає права на в'їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена у список Всесвітньої організації охорони здоров'я», — додали у міністерстві.

Раніше в українському МОЗ пояснили, чим відрізняються один від одного Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та «ковідний сертифікат», який планують запустити з 1 липня.

Так, Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджено, документ можна отримати в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, і тільки у паперовому форматі. Їхнє основне призначення — пред'явлення при перетині державних кордонів країн, які визнають це свідоцтво. «Ковідний сертифікат» можна буде отримати у паперовій формі в установах охорони здоров'я, а у електронній — через «Дію». Планується розробити дві версії сертифікатів: внутрішній — для використання всередині країни, і зовнішній — для виїзду за кордон.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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