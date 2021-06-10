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«Потрібен не закон, а працююча система»: Фурса пояснив, чому вважає закон Зеленського про олігархів «дешевим популізмом»

10:51 10 червня 2021
Зеленський

Проект закону «про олігархів», який президент України Володимир Зеленский обіцяє винести не референдум, якщо його не підтримає Верховна Рада, виглядає як спроба відвернути увагу від нагальних проблем.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» заявив інвестиційний банкір і відомий блогер Сергій Фурса.

«Прочитавши текст законопроекту, я побачив тільки одне — дешевий популізм. Потрібен такий закон чи ні? Швидше, не потрібен. Адже щоб побороти коронавірус, потрібен не закон про боротьбу з ним, а діюча система охорони здоров'я, яка повинна вжити ряд конкретних заходів», — підкреслив він і додав: «Зрозумійте, не буде такого: ось ви прийняли закон про олігархів і опа — вони пропали».

Зазначивши, що представники влади розповідають, що це рамковий закон, і що згодом з'являться й інші документи, Сергій Фурса підкреслив, що це наразі виглядає як спроба відвернути увагу від справжніх проблем.

«Справжня боротьба з олігархами — це вибудовування верховенства права та антимонопольне законодавство, що працює. Усе, більше нічого не треба. Структурні реформи — ось те, що може допомогти перемогти олігархів. Безумовно, не відразу. Це складний процес. Простого і швидкого розв'язання складної проблеми не буває апріорі», — резюмував банкір.

Нагадаємо, що згідно з президентським законопроектом, олігархом вважається громадянин, який бере участь у політичному житті, який має значний вплив на засоби масової інформації, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, а підтверджена вартість його активів перевищує 2 млрд 270 млн грн.

Фото Володимира Зеленского із соціальних мереж.

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