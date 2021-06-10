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Україна

Набув чинності закон про електронні трудові книжки

10:23 10 червня 2021
Трудова книжка

Закон про введення в Україні електронних трудових книжок, який Верховна Рада ухвалила у лютому поточного року, набув чинності, повідомляє «УНН».

Законом, зокрема, передбачений п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають внести інформацію з паперових трудових книжок. Протягом цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма.

Документ на законодавчому рівні врегульовує питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Ексклюзивний матеріал про те, як при виході на пенсію підтвердити свій стаж без трудової книжки, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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