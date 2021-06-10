Вітренко назвав «Північний потік-2» геополітичною зброєю Росії, що монополізує ринки ЄС

Комерційно «Північний потік-2» надасть «Газпрому» домінуюче становище в Європі, забезпечивши йому значні важелі впливу на Німеччину та інші країни ЄС. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів виданню Аtlantic Сouncil.

На цей час Юрій Вітренко перебуває в США з робочим візитом, мета якого — переконати владу США ввести санкції для російського проєкту газопроводу «Північний потік-2».

Вітренко наголосив, що Україні необхідно надання доступу до газу з інших країн — виробників газу, таких як Туркменістан, Казахстан або Азербайджан, які охоче використовують транзитну систему України для продажу газу в Європу.

«Німеччина повинна переконатися, що „Газпром“ не може заблокувати нас, — зазначив Юрій Вітренко. І додав: — Вони повинні зробити це до завершення „Північного потоку 2“, адже Німеччина все ще має необхідні важелі впливу. Німці повинні вводити мораторій, поки не буде застосовано такого роду конкурентне рішення».

На думку голови правління «Нафтогазу», якщо Росія відмовиться співпрацювати, це продемонструє, в першу чергу, що «Північний потік-2» є геополітичною зброєю, призначення якої — завдати шкоди Україні та монополізувати європейські енергетичні ринки.

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