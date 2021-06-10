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Україна

Сонячне затемнення 10 червня 2021: онлайн-трансляція

13:23 10 червня 2021
Сонячне затемнення

У четвер, 10 червня, в Україні можна буде поспостерігати за першим у цьому році сонячним затемненням.

Кільцевим його назвали через те, що Місяць повністю не може перекрити Сонце — навколо буде помітний ореол світла.

Затемнення почнеться о 13:26 за київським часом. «Вогняне кільце» в Україні зможуть побачити жителі майже всіх регіонів, за винятком Криму і частини південних областей країни.

Ті, кому це буде недоступно, може стежити за затемненням онлайн.

В Україні не зможуть побачити повну фазу затемнення — Місяць «перекриє» Сонце лише відсотків на 10. Найкраще це буде видно з територій Канади, Гренландії і Росії, а також за Полярним колом.

Про те, що обіцяють зірки різним знакам Зодіаку у день сонячного затемнення, читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com .

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