Сонячне затемнення 10 червня 2021: онлайн-трансляція
У четвер, 10 червня, в Україні можна буде поспостерігати за першим у цьому році сонячним затемненням.
Кільцевим його назвали через те, що Місяць повністю не може перекрити Сонце — навколо буде помітний ореол світла.
Затемнення почнеться о 13:26 за київським часом. «Вогняне кільце» в Україні зможуть побачити жителі майже всіх регіонів, за винятком Криму і частини південних областей країни.
Ті, кому це буде недоступно, може стежити за затемненням онлайн.
В Україні не зможуть побачити повну фазу затемнення — Місяць «перекриє» Сонце лише відсотків на 10. Найкраще це буде видно з територій Канади, Гренландії і Росії, а також за Полярним колом.
Про те, що обіцяють зірки різним знакам Зодіаку у день сонячного затемнення, читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».
Фото: https://ua.depositphotos.com .1365
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