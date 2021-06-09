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Україна

Був лише в 700 метрах від бойовиків: Зеленський на Донбасі вник в бойову обстановку на фронті

21:19 9 червня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський приїхав на передову на Донбас. Верховний головнокомандувач не уточнив дислокацію, але заявив, що побував в 700 метрах від бойовиків.

З приводу обстановки на фронті Зеленський заявив, що обстрілів стало менше за останні 7−10 днів. «Однак є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати», — додав він.

Зеленський вручив бійцям державні нагороди та цінні подарунки та порадив державним службовцям та депутатам частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі все ще активні ворожі снайпери. 27 травня на фронті біля Новотошківського загинув боєць ЗСУ, а 28 травня був поранений український захисник.

Фото president.gov.ua

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