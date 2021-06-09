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На суді у справі про збитий «Боїнг» спливли нові записи: про що говорили бойовики

20:29 9 червня 2021
літак

У Нідерландах на суді у справі про збитий Боїнг MH17 спливли раніше не публіковані записи розмов бойовиків. 16−17 липня 2014 року — тобто напередодні і в день падіння «Боїнга» МН17 — ватажки бойовиків обговорюють, куди везтимуть і як збираються позбавлятися від ЗРК «Бук». Про це повідомляє BBC.

Розмови були перехоплені Службою безпеки України. Вважається, що на записи потрапили голоси «глави розвідки» «ДНР» Сергія Дубинського, його підлеглих, а також заступника командира батальйону «Схід» «ДНР» Олександра Семенова й одного з колишніх «міністрів» «ДНР» Ігоря Гіркіна.

Судячи із записів, Дубинський і Пулатов обговорювали відправку «Бука» в район села Первомайське Донецької області. Було обіцяно, що приведе установку людина з позивним «Крот». Також для охорони приїдуть три танки від батальйону бойовиків «Восток».

Надалі, судячи з переговорів, «Бук» разом з танками планувалося відправити в район Донецька, а звідти до Саур-Могили, де якраз йшли бої.


Нагадаємо, розгляд по суті справи про збитий Боїнг почалося 7 червня. Раніше було оголошено, що у 2021 році суд запланував кілька блоків слухань, але до кінця року не планує винесення вироків.

фото https://ua.depositphotos.com/

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