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Україна

Україна наполягає на звільненні чотирьох заручників: підсумки переговорів ТКГ

20:06 9 червня 2021
Леонід Кравчук

У середу, 9 червня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якому Леонід Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих громадян України та відкрити КПВВ. Про це ТКГ повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Консультації ТКГ пройшли в форматі відеоконференції. Глава української делегації Леонід Кравчук підняв питання про звільнення чотирьох громадян України, яких утримують в ОРДЛО, — вони знаходяться у важкому стані.

Кравчук також закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ у зв'язку з початком періоду відпусток і шкільних канікул.

«На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна буде шукати інший переговорний майданчик замість Мінська.

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