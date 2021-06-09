У ЗМІ почали тиражувати повідомлення представників «єнакіївської групи», в якому йдеться про те, що допомогою юриста Антона Ареф'єва вони нібито виграли якісь суди щодо ринку «Столичний». Така інформація не має ніяких підтверджень і є маніпуляцією, вказують представники діючих власників ринку в коментарі «апостроф».

«Апеляційний суд в даний момент відмовив у задоволенні будь-яких вимог самопроголошених „представників адміністрації ринку“, зокрема, Рустема Абдукадирова, фактично підтвердивши незаконність його перебування на посаді „директора“. Сьогодні, згідно з рішенням Апеляційного суду, єдиним законним директором ринку „Столичний“, який значиться в усіх державних реєстрах є Сергій Головня», — підкреслюється в повідомленні.

Водночас, нагадали представники «Столичного», проти Рустема Абдукадирова порушено кримінальне провадження внаслідок доведення ринку «Столичний» до фіктивного банкрутства, що є черговим злочином, за який доведеться нести відповідальність.

«Зокрема, за участю Абдукадирова були підписані дві угоди з нікому невідомими одеськими компаніями «Еліт Торг Компані» і «Фірма «Надія» на поставку металоконструкцій на загальну суму майже 177 млн гривень. Товар ринок так і не отримав, але одеські фірми звернулися в господарські суди з позовами про стягнення з ринку заборгованості , — нагадує «Апостроф».

Пізніше, відзначається в публікації, «Столичний» в особі Абдукадирова придбав в ТОВ «Донбаська вугільна компанія» (кінцеві власники — Юрій Іванющенко і Іван Аврамов. — Авт.) Сумнівні інвестиційні сертифікати на загальну суму 98 млн гривень, а операційну діяльність «Столичного» перевели на новостворену компанію «Продовольчий хаб Столичний», фірму зі статутним капіталом в 10 тис. грн.

«Таким чином, всього за два місяці на ринок» кинули «майже на 300 млн грн фіктивних боргів, забрали всі доходи від операційної діяльності та перевели чи не всі розрахунки в готівку, з яких не сплачувалися податки», — пише «Апостроф».

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