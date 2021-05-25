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Трійця-2021: дата святкування та традиції Зелених свят

13:15 14 червня 2021
Трійця

В 2021 році День Святої Трійці християни православного обряду відзначатимуть у неділю, 20 червня. У народі цей день ще називають Зеленими святами або П'ятидесятницею.

Згідно з церковним календарем, Трійця — одне з 12 найбільших свят у році — приходиться на 50-й день після Великодня.

У цей день Церква згадує про велику подію, що сталася через 10 днів після Вознесіння Христа на небо. На апостолів, які перебували разом з Пресвятою Богородицею на горі Сіон в Єрусалимі, зійшов Святий Дух. Як описано в Євангеліє, на десятий день після Вознесіння раптово пролунав шум з небес й Святий Дух у вигляді язиків полум'я зійшов на кожного з апостолів. Тоді відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці: Отця, Сина та Святого Духа.

У церквах цього дня відправляють святкову службу. Підлоги в храмах встеляють зеленою травою, стіни прикрашають гілками верб, в вази ставлять квіти. Свято символізує розквіт природи й початок нового життя.

Зеленню й квітами заведено прикрашати свої будинки. Трійцю зазвичай відзначають в колі близьких за щедро накритим столом. Люди також ходять один до одного в гості.

На Трійцю раніше засилали сватів. Вважається, що, якщо засватали на Трійцю, то життя молодих буде щасливим та безнапасним. А ось вінчатися на Трійцю й влаштовувати весілля не прийнято.

Не можна на Трійцю займатися домашніми справами й працювати на землі. У цей день не варто купатися у водоймах, не слід ображатися на близьких, думати про погане й сумувати.

Наші предки вважали, що якщо на Трійцю йде дощ, то в поточному році буде гарний врожай грибів й хліба. А веселка на небі обіцяє багатство та здоров'я на найближчий рік. Спека на Трійцю обіцяє посушливе літо.

Нагадаємо, 2 травня православні відзначали Великдень, а 13 травня у мусульман почався місяць Шавваль, на перший день якого припадає свято Ураза-байрам.

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