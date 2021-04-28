Чистий четвер: чого не можна та що потрібно зробити в цей день

В останній тиждень перед Великоднем — Страсний — Церква згадує євангельські події, пов'язані з останніми днями земного життя Ісуса Христа. Основний день — Великий, або Чистий четвер. У храмах в цей день проходять дві важливі служби. Рано вранці — літургія, присвячена Таємній вечері — останній трапезі Спасителя з апостолами, на якій Христос започаткував Таїнство Євхаристії — Причастя Тіла та Крові. А ввечері — Страсті Господні: священики читають 12 уривків із Євангелія, де описують події, що відбулися після Таємної вечері: зраду Господа Іудою, суд над Ним і хресні страждання Христа.

За старих часів християни намагалися не пропустити ці служби. Вранці всією сім'єю йшли на літургію, на якій всі причащалися, ввечері смиренно слухали слова Євангелія, стоячи на колінах і тримаючи запалену свічку. Після прочитання кожного Євангелія на свічці робили позначку воском. А після закінчення служби свічку не гасили, а намагалися донести вогник додому. Від неї запалювали лампадку, що мала горіти перед іконами весь Світлий тиждень. Свічкою також слід викоптити хрест над дверима будинку — для захисту від нечистої сили. Зберігали свічку до наступного Чистого четверга — як оберіг і лікарський засіб.

Що можна робити

Згідно з українськими традиціями, до Чистого четверга все в будинку вже має виблискувати чистотою. Закінчити прибирання та інші господарські справи бажано до сходу сонця.

Перед відвідуванням храму всі в родині намагалися вимитися. Наші предки вірили, що четвергова вода може позбавити хвороб, пристріту, поганих думок і подовжити життя: «Як у четвер скупатіся до схiд сонця, житимеш до ста лiт».

Також у Чистий четвер кололи свиню. До великоднього столу господині старалися приготувати кілька м'ясних страв. І за старовинною традицією разом із пасками та крашанками в церкві освячують шинку та ковбасу.

Вже пізно ввечері господиня брала шматок солі і, загорнувши його в ганчірку, обпікала в печі. Коли тканина згорала, так звану четвергову сіль діставали та зберігали до Світлого свята, щоб теж освятити в церкві й подати до столу.

Чого не можна робити

З вечора четверга не можна голосно розмовляти, сміятися, співати. За старих часів і в селах, і в містах під час вечірньої служби всюди панувала урочиста тиша.

Не можна сваритися та лихословити.

Не можна пити спиртне та їсти скоромне: з вечора Великого четверга у християн строгий пост.

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фото Pixabay

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