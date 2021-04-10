Эрдоган подтвердил непризнание Турцией оккупации Крыма Россией

Владимир Зеленский 10 апреля находится с визитом в Турции. Вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский президент подписал декларацию о дальнейшем сотрудничестве двух стран. В документе много пунктов касаются Крыма и его коренного населения — крымских татар.

«Мы поддерживаем наше стремление развивать стратегическое партнерство… Еще раз подтвердили наш краеугольный принцип: непризнание аннексии Крыма», — добавил Эрдоган во время выхода к прессе.

Турецкая сторона подтвердила, что поддерживает территориальную целостность Украины и будет помогать в деле деоккупации Крыма. Турецкая сторона одобрила создание переговорной площадки «Крымская платформа» и считает нужным приобщиться к защите прав жителей оккупированного полуострова. Подписанты будут вместе добиваться освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар.

На закрытой встрече президентов Зеленский и Эрдоган договорились развивать программы строительства жилья для переселенцев из числа крымских татар, а также одобрили сотрудничество в оборонной сфере.

Напомним, по прогнозам международной аналитической компании Stratfor, Турция в ближайшие десятилетия будет усиливать влияние в Черноморском регионе. В сферу интересов Турции попадает и оккупированный Россией Крым.

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