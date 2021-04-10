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Украина

«Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение с Закарпатьем

20:12 10 апреля 2021
поезд

11 апреля Закарпатье перестанет быть красной карантинной зоной. С этого же дня в регионе возобновится хождение поездов из Рахова, Ужгорода, Солотвино и Чопа. Об этом сообщила Укрзалізниця.

Продажа билетов до Закарпатья и обратно открыта с вечера 10 апреля. Приобрести можно места в следующих поездах:

  • № 357/358 Киев-Рахов, № 13/14 Киев-Чоп и Солотвино-Киев, № 82/81 Киев-Ужгород;
  • № 17/18 Харьков-Ужгород; № 15/16 Харьков-Рахов;
  • № 4/3 Запорожье-Ужгород;
  • № 107/108 Одесса-Ужгород, № 26 / 25 Одесса-Рахов;
  • № 45/46 Ужгород-Лисичанск;
  • № 134/133 Николаев-Рахов.

В поездах сохраняется требование о масочном режиме.

Напомним, в Киеве и Одессе, несмотря на то, что регионы формально относятся к «красной» карантинной зоне, движение поездов не останавливалось.

Фото Ukrzaliznytsia/facebook

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