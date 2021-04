Россия отказалась объяснить ОБСЕ причину скопления своих войск на границе с Украиной

На заседании ОБСЕ 10 апреля делегации планировали обсудить ситуацию возле российско-украинской границы. Как известно, в последние недели Россия стягивает в регион войска и военную технику, что не осталось незамеченным международным сообществом. Тем не менее, объяснять свои действия Россия не захотела и от участия в заседании ОБСЕ отказалась.

«Россия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ и объяснить свое наращивание военной мощи на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Сожалеем, что Россия не воспользовалась возможностью развеять опасения соседей», — говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ.

«Отсутствие объяснений дает основания считать, что это не обычные и не запланированные заблаговременно военные учения», — отмечают представители миссии.

This is the moment for to dispel the concerns of its neighbors & @OSCE partners regarding the character of its military activities near border. The absence of transparency suggests this is not a routine nor previously scheduled military exercise.https://t.co/knIwVIztxZ pic.twitter.com/c2j6XOu1Sv