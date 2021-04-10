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Украина

Россия отказалась объяснить ОБСЕ причину скопления своих войск на границе с Украиной

19:50 10 апреля 2021
бронетехника

На заседании ОБСЕ 10 апреля делегации планировали обсудить ситуацию возле российско-украинской границы. Как известно, в последние недели Россия стягивает в регион войска и военную технику, что не осталось незамеченным международным сообществом. Тем не менее, объяснять свои действия Россия не захотела и от участия в заседании ОБСЕ отказалась.

«Россия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ и объяснить свое наращивание военной мощи на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Сожалеем, что Россия не воспользовалась возможностью развеять опасения соседей», — говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ.

«Отсутствие объяснений дает основания считать, что это не обычные и не запланированные заблаговременно военные учения», — отмечают представители миссии.

Напомним, в Украине считают, что Россия своими действиями пытается запугать Запад и Украину и вернуть себе влияние в регионе. По прогнозам, обострение на фронте неизбежно.

Фото mil.ru

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