Обострение на фронте фактическое неизбежно. Более того, возможны попытки вражеских формирований продвинуться вглубь территории Украины. Такой прогноз в интервью Радио Свобода озвучил спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович.

По словам Арестовича, прогноз о грядущем обострении — это его личная оценка как человека, интересующегося военными вопросами. Но этот прогноз совпадает с выводами Главного управления разведки Минобороны.

Нападение с северного направления Арестович считает маловероятным, равно как и обострение на «крымском направлении». «Тем более не предполагается масштабной войны. Запад однозначно дал понять, что Украина не остались одна, без военной помощи, и размер этой помощи может не обрадовать кремлевский режим», — заявил спикер ТКГ.

Стягивание российских сил к границе с Украиной Арестович считает кампанией по запугиванию: «Россия проводит стратегическую кампанию по дезинформации и запугиванию Запада и Украины с целью вернуться за стол переговоров по ключевым для них вопросам».

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью «ФАКТАМ» заявил, что Россия может начать действия, опасные для Украины, но получит решительный отпор, причем теперь не только от Украины.

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