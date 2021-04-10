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Украина

На украинский Донбасс массово ринулись российские наемники, — правозащитники

16:05 10 апреля 2021
Наемники

На оккупированный Россией Донбасс массово приезжают военный наемники из разных регионов России. Об этом говорится в сообщении Восточной правозащитной группы в Telegram.

«Известно о прибытии добровольцев из Твери, Воронежа, Урала, Ярославля; Прибытие в ОРДЛО проходит через Ростов, после прохождения медкомиссии и определения постоянного места дислокации (ОРДО или ОРЛО)», — говорится в сообщении.

Так, с начала марта 2021 года Россия отправила 782 человека для участия в боевых действиях против Украины. Наемники отправляются в основном на Донецкое направление.

Как писали «ФАКТЫ», активность российских военных этой весной можно назвать беспрецедентной. Как считает участник независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию.

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На украинский Донбасс массово ринулись российские наемники, — правозащитники

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