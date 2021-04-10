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Украина

Ждите провокаций: в оккупированном Донецке «засветился» скандальный российский «военкор»

14:44 10 апреля 2021
Донецк

Ночью 10 апреля на оккупированный Донбасс приехал скандально известный специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Об этом сообщают надежные источники из оккупированного Донецка, пишет в Facebook Игорь Стокоз. Новость подтверждают и «ИнфоВойска Украины».

Стешин прибыл с обещаниями освещать все, что будет происходить на Донбассе в ближайшее время.

Стокоз отмечает, что присутствие на оккупированной территории Стешина — это не очень хороший сигнал. Он относится к пулу российских журналистов, которые аккредитованы в Минобороны РФ, то есть его можно назвать кадровым военным.

Имя Стешина связывают с распространением фейков. Он до сих пор рассказывает про «исчезнувшего диспетчера» в деле рейса МН-17, сбитого российским Буком над Донбассом, хотя даже в России уже официально отказались от этой версии.

Стешин всегда первым появлялся там, где была бойня и первым доносил до публики нужные РФ нарративы. Стокоз вспоминает, что в 2014 Дмитрий Стешин и другой военкор Александр Коц лично принимали участие в допросе захваченных офицеров «Альфы» в Славянске.

В период 2014—2015 Стешин и Коц штамповали лживые сюжеты о войне на Донбассе, а также выполняли роль наводчиков для артиллерии. Со временем, за ними пошла дурная слава — любой населенный пункт, куда заезжали Стешин и Коц, потом оказывался под артиллерийским ударом, а «военкоры» делали яркие сюжеты о разрушениях, во всем обвиняя «киевскую хунту».

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабной переброске российской военной техники к границе с Украиной.

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