«Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи», — Латынина

Война против Украины, активную фазу которую задумал возобновить Кремль, может не начаться, если Путин получит твердый посыл от США и Европы. Об этом в статье «Новой газеты» пишет журналист Юлия Латынина.

По ее мнению, Путина может остановить осознание того, что война может закончится не отключением SWIFT или отменой «Северного потока», а тем, что «Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России», что серьезно также скажется на российской элите.

Еще один момент может повлиять на агрессивное решение главы Кремля — это не стремление Запада любой ценой остановить войну, а действенная защита Украины со стороны стран НАТО.

«Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату», — пишет журналистка.

Латынина отмечает, что Кремль решится на войну в том случае, если она будет носить максимально гибридный характер, при этом будет недолгой. По мнению журналистки, такая война позволит российской власти списать все социальные обязательства государства, укрепить свои позиции и решить проблемы с оппозицией.



Напомним, по мнению российского публициста и ученого Леонида Радзиховского, Россия, если решится напасть на Украину, понесет огромные потери. «Прогулки» и «маленькой победоносной пиар-войны» у Путина в Украине не получится.

Фото ipress.ua/

309

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter