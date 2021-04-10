27.75 / 27.96 32.88 / 33.24
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи», — Латынина

14:12 10 апреля 2021
российские военные

Война против Украины, активную фазу которую задумал возобновить Кремль, может не начаться, если Путин получит твердый посыл от США и Европы. Об этом в статье «Новой газеты» пишет журналист Юлия Латынина.

По ее мнению, Путина может остановить осознание того, что война может закончится не отключением SWIFT или отменой «Северного потока», а тем, что «Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России», что серьезно также скажется на российской элите.

Еще один момент может повлиять на агрессивное решение главы Кремля — это не стремление Запада любой ценой остановить войну, а действенная защита Украины со стороны стран НАТО.

«Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату», — пишет журналистка.

Латынина отмечает, что Кремль решится на войну в том случае, если она будет носить максимально гибридный характер, при этом будет недолгой. По мнению журналистки, такая война позволит российской власти списать все социальные обязательства государства, укрепить свои позиции и решить проблемы с оппозицией.

Напомним, по мнению российского публициста и ученого Леонида Радзиховского, Россия, если решится напасть на Украину, понесет огромные потери. «Прогулки» и «маленькой победоносной пиар-войны» у Путина в Украине не получится.

Фото ipress.ua/

309

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Никита Пресняков

Самые благодарные слушатели: Лиза и Гарри Галкины с удовольствием внимали игре на гитаре своего племянника Никиты

Донецк

Ждите провокаций: в оккупированном Донецке «засветился» скандальный российский «военкор»

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ШИРОБОКОВ

Когда завершится нынешняя волна заболеваемости COVID-19: академик Владимир Широбоков дал прогноз

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер