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Украина

Закарпатье вышло из «красной» зоны

12:43 10 апреля 2021
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Закарпатскую область перевели из «красной» карантинной зоны в «желтую». Решение приняли 10 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его информации, с 00 часов 11 апреля 2021 года отменяется «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области.

С этой даты в Закарпатье будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.

В Украине жесткие ограничения «красной» зоны должны действовать в Киеве, Киевской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, в «желтой» зоне находятся только Херсонская и Ивано-Франковская области.

Между тем, в Киевской области власти решили жесткий локдаун продлить до 23 апреля.

Фото ТСН

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