В столице зафиксирован суточный антирекорд смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 1605 новых случаев коронавируса. Умер 51 человек (самое большое суточное количество с начала пандемии в столице). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, госпитализированы за сутки 158 больных COVID-19 и 497 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели 695 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233) районах.

Среди новых заболевших — 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за минувшие сутки подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной инфекции.

Фото gazeta.ru

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