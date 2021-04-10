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Украина

В Украине за сутки ещё почти 400 смертей от ковида

9:05 10 апреля 2021
коронавирус

За минувшие сутки в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Перед этим два дня подряд фиксировали более 19 тысяч ковид-больных.

Среди заболевших 684 ребенка и 394 медработника.

В стационар попали 4709 человек с COVID-19. От болезни умерли 398 пациентов, выздоровели 10722.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

За сутки проведено 122 181 тест. Из них методом ПЦР — 54420, методом ИФА — 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 44861.

Вакцинация проводилась 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 прививочными пунктами.

С начала пандемии официально подтверджено 1 841 137 случаев заболевания коронавирусом, умерли — 36779 пациентов.

Напомним, в Национальной академии наук ранее отмечали, что Украина, вероятно, вышла на фазу «плато» третьей волны коронавируса. Такое состояние может продлиться несколько недель.

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